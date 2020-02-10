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10.02.2020 - 18:33 | | DHA

Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, jandarma ekiplerince durdurulan 2 araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ve 3 yazılı şerit ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi

 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellinde tarihi eser niteliğinde malzemeler bulunan şüpheliyi ve irtibata geçtiği kişileri takibe aldı. İhsaniye ilçesi Gazlıgöl mevkisindeki yol kontrol ve arama çalışması sırasında şüphelilerin bulunduğu iki aracı durduran jandarma ekipleri, araçlardaki S.T., Y.E., M.Y., M.K., F.Ç. ve İ.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada 3 Tevrat ve 3 yazılı şerit olmak üzere 6 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi

Tarihi eserlere el konulurken, gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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