18.04.2020 - 07:00 |
Tarihi sessizlik
Kovid-19 salgınının ardından hareketli ve kalabalık günlerini geride bırakan İstanbul’da, tarihi mekanlar da derin bir sessizliğe büründü.
Salgından önce yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan kentin insandan uzak görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.
Fotoğraf: ERCAN ARSLAN Milliyet
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.