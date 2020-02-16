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16.02.2020 - 09:19 | | AA

Tarihte bir ilk! Azerbaycan ve Ermenistan liderleri kamuoyu önünde tartÄ±ÅŸtÄ±

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, "KarabaÄŸ Azerbaycan topraÄŸÄ±dÄ±r. BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in Ermenistan ordusunun iÅŸgale son vermesi gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde 4 kararÄ± var. Bu kararlar uygulanmadÄ±. Ã‡Ã¶zÃ¼m, Azerbaycan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ temel alÄ±narak elde edilmelidir." dedi.Â

Tarihte bir ilk! Azerbaycan ve Ermenistan liderleri kamuoyu önünde tartÄ±ÅŸtÄ±

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev ile Ermenistan BaÅŸbakanÄ± Nikol PaÅŸinyan,Â 56. MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen bir panelde DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ konusunu tartÄ±ÅŸtÄ±.

Bu panelle, tarihte ilk kez bir Azerbaycan ve Ermenistan lideri kamuoyu Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±k tartÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

Aliyev konuÅŸmasÄ±nda DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'Ä±nÂ Azerbaycan'Ä±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu ve Azerbaycan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â BugÃ¼n Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sinin Ermenistan'Ä±n iÅŸgali altÄ±nda bulunduÄŸunu ve 1 milyondan fazla AzerbaycanlÄ±nÄ±n topraklarÄ±nÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Aliyev, Azerbaycan halkÄ±na karÅŸÄ± etnik temizlik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Aliyev, HocalÄ±'da 613 sivilin Ermenilerce katledildiÄŸini anÄ±msatarak "UluslararasÄ± hukuk aÃ§Ä±sÄ±ndan bakarsak KarabaÄŸ Azerbaycan topraÄŸÄ±dÄ±r. BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in Ermenistan ordusunun iÅŸgale son vermesi gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeÂ 4 kararÄ± var. Bu kararlar uygulanmadÄ±. Ã‡Ã¶zÃ¼m, Azerbaycan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ temel alÄ±narak elde edilmelidir." diye konuÅŸtu.

Ã‡Ã¶zÃ¼m sÃ¼recini yÃ¼rÃ¼ten AGÄ°T Minsk Grubunun Ermenistan'a DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'Ä±n Ermenistan topraÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha iyi anlatmasÄ± ve uluslararasÄ± kamuoyunun bu konuda Ermenistan'a baskÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Aliyev, "Ermenistan BaÅŸbakanÄ± barÄ±ÅŸtan bahsediyor. Fakat bugÃ¼n cephe hattÄ±nda Azerbaycan askeri Ermeni keskin niÅŸancÄ±sÄ± tarafÄ±ndan katledildi." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Aliyev, Ermenistan yÃ¶netiminin mevcut durumu Ã§eÅŸitli yollarla korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek "TopraklarÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±lan AzerbaycanlÄ±lar kendi topraklarÄ±na geri dÃ¶nmelidir. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki bÃ¶lgelerdeki ordunun yÃ¼zde 80'i Ermenistan askerlerinden oluÅŸmaktadÄ±r. Onlar bu topraklarÄ±nÄ± daima kontrol altÄ±nda tutacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Fakat asla bÃ¶yle olmayacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun aÅŸamalÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini vurgulayan Aliyev, "Ermeniler her zaman 'milletlerin kendi mukadderatÄ±nÄ± belirleme' ilkesinden bahsediyor. Ermeni halkÄ± kendi mukadderatÄ±nÄ± belirledi. OnlarÄ±n bir devleti var. Kendi mukadderatlarÄ±nÄ± ikinci kez belirlemek istiyorlarsa bunun iÃ§in baÅŸka yer bulmalarÄ±nÄ± Ã¶neriyorum, Azerbaycan'Ä± deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

PAÅžÄ°NYAN'DANÂ HOCALI KATLÄ°AMI'NI Ä°NKAR

PaÅŸinyan ise HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ± inkar etti.Â Sorunun barÄ±ÅŸ yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸinin farkÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ermenistan BaÅŸbakanÄ± PaÅŸinyan, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da Ermenistan ordusunun deÄŸil, KarabaÄŸ Ermenilerinin silahlÄ± gÃ¼Ã§lerinin bulunduÄŸunu iddia etti fakat daha sonra kendi oÄŸlunun da KarabaÄŸ'da, cephe hattÄ±nda askerlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    Yer: BaÄŸcÄ±lar! 1'i çocuk 4 kiÅŸi... Åžoke eden anlar!BaÄŸcÄ±lar'da biri çocuk, 4 kiÅŸinin bir cami minaresi ve kubbesinde güvenlik önlemi almadan çalÄ±ÅŸmalarÄ± kameralara yansÄ±dÄ±. Görüntülerde emniyet kemeri ve baret takmayan ve hiçbir iÅŸ güvenliÄŸi tedbiri almadan yerden metrelerce yüksekte çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin cep telefonu ile fotoÄŸraf çektikleri de görüldü.
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