Tarım aracıyla otomobil çarpıştı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya kara yolunun Çay Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Ahmet Koçak yönetimindeki 'patpat' adı verilen plakasız tarım aracıyla sürücüsünün adı öğrenilemeyen 10 ADS 24 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarpıp, takla attıktan sonra durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü kazayı hafif yaralı atlatırken, aynı araçta bulunan Nilgün Aksoy ile tarım aracında bulunan Ahmet Koçak ve eşi Şerife Koçak ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla önce Çay Devlet Hastanesi'ne, ardından da Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürdü.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Konya kara yolu 2 saat trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesi ve zeminin temizlenmesinden sonra yol yeniden trafiğe açıldı.