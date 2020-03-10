MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
10.03.2020 - 18:41 | | AA

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 NF 987 plakalı minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

 

Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptıUşak'ta, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber