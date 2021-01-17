Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Elektrikçi (Genel), Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel, Elektronik Teknisyeni, Kamyon Şoförü, Kimya Laboratuvarı Görevlisi, İnşaat Teknolojisi Teknisyeni İş Makineleri Operatörü, Laborant (Gıda), İş Makineleri Operatörü, Aşçı, Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt), Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı, Gemici, Marangoz, Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni Güvenlik Görevlisi (Silahlı), Laboratuvar Temizlik İşçisi, Temizlik Görevlisi, Sıhhi Tesisatçı, Otomotiv Elektrikçisi, Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi), Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) toplamda 826 tarım işçisi alacak.

Kura çekilişiyle alınacak işçiler için dün büyük gündü. Atatürk Konferans salonunda 16 Ocak günü saat 10.00'da kura çekimi yapıldı. Şimdi binlerce kişi sonuçları öğrenmeye çalışıyor.

TARIM İŞÇİSİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım işçisi kura sonuçları henüz açıklanmış değil. Hafta içi sonuçları açıklanması bekleniyor.

Kura sonuçları ve diğer duyurular Bakanlığın "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek ve adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

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