07.05.2020 - 12:03 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi 2 bin 153 szöleşmeli personel alınacak. Bakan başvuru tarihlerini duyururken şimdi 'Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?' soruları sorulmaya başlandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvurular alınacak." diye duyuru yaptı. Bu müjdeli haber sonrası 'Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?' soruları gündem oldu.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvurular 15-22 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Başvurular ile ilgili detaylar birazdan haberimizde olacak.
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