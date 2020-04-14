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14.04.2020 - 16:32 | | İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Covid-19'e karşı bilgilendirme broşürü

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il ve ilçe müdürlüklerine, çiftçilere, üreticilere, perakende sektörüne, odalara ve birliklere gönderilmek üzere Covid-19 bilgilendirme afişi ve broşürü hazırladı. Broşürlerde sektörler, çiftçiler ve üreticiler için ayrı ayrı bilgilendirmelere yer verilerek, salgının ciddiyetine dikkat çekildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Covid-19'e karşı bilgilendirme broşürü

Tarım ve Orman Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele kapsamında bir dizi önlem aldı. Son olarak 81 il ve ilçe müdürlükleri, çiftçiler, üreticiler, perakende sektörü, odalar ve birlikler için farklı uyarılar içeren bilgilendirme afişleri ve broşürler hazırlandı. Broşürlerde vatandaşların alışveriş sırasında alması gereken önlemler ile gıda ve hayvancılık sektörünü kapsayan bir diz tedbire yer verildi. Afiş ve broşürlerde ayrıca 'evde kal' çağrısı da yapılarak, salgının yayılmasında sosyal mesafenin korunması vurgusu yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından Covid-19e karşı bilgilendirme broşürü

Tarım ve Orman Bakanlığından Covid-19e karşı bilgilendirme broşürü

Tarım ve Orman Bakanlığından Covid-19e karşı bilgilendirme broşürü

Tarım ve Orman Bakanlığından Covid-19e karşı bilgilendirme broşürü

Tarım ve Orman Bakanlığından Covid-19e karşı bilgilendirme broşürü

Tarım ve Orman Bakanlığından Covid-19e karşı bilgilendirme broşürü

Tarım ve Orman Bakanlığından Covid-19e karşı bilgilendirme broşürü

 

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