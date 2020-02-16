Tarlada bulunan patlamamış top mermisi, kontrollü imha edildi

Marmara Ereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kani Başoğlu, traktörle tarlasını sürerken, aracına cisim takıldığını fark edip, indikten sonra bakınca top mermisi olduğunu gördü. Bunun üzerine tarladan uzaklaşan Başoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Tarlaya gelen jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, cismin, eskiden kalma, patlamamış top mermisi olduğunu tespit etti. Bilgi verilmesi üzerine tarlaya İl Jandarma Komutanlığı'ndan bomba uzmanı ekip, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin aldığı önlemin ardından 85 milimetre çapındaki türü, menşei ve modeli belli olmayan, paslı top mermisi, fünye ile imha edildi.

Top mermisini bulan çiftçi Kani Başoğlu, "Ben mevsim gereği tarlamı sürüp ekime hazırlamaya çalışırken traktörümün arkasındaki ekipmana bir cismin takıldığını fark ettim. İnip kontrol ettiğimde top mermisine benzediğini gördüm. Tabi önce çok şaşırdım daha sonra jandarmayı telefonla arayarak bilgi verdim. Telefonda bana hemen olay yerinden birkaç yüz metre uzaklaşmamı ve beklememi söylediler. Çok korktum ama Allah'a çok şükür kimseye bir zarar gelmedi" dedi.