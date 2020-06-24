MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tarlada ölü bulundu! Kimliği ortaya çıktı...
ABONE OL
24.06.2020 - 17:15 | | İHA

Tarlada ölü bulundu! Kimliği ortaya çıktı...

Bursa'da tarlada bulunan cesedin kimliği belli oldu. Cesedin 72 yaşındaki İsmet Çatak'a ait olduğunu belirledi.

Tarlada ölü bulundu! Kimliği ortaya çıktı...

Olay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Kurudere mevkinde meydana geldi. Tarlasına gelen vatandaş, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü ve durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından darp izine rastlanan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Burada yapılan incelemelerin ardından cesedin 72 yaşındaki İsmet Çatak'a ait olduğunu belirledi.

Ekiplerin olayla alakalı tahkikatı devam ediyor.

Balon balığı neredeyse parmağını koparıyorduAntalya'da dalgıçlık yapan Çağdaş Özsarı, su altı kamerasıyla çekim yaparken, bir balon balığının parmağını ısırmasından son anda kurtuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Minibüse maskesiz bindiler, polisi görünce yüzlerini gizlediler!

Minibüse maskesiz bindiler, polisi görünce yüzlerini gizlediler!

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza

Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza

Sıradaki Haber