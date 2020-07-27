Tarsus-Adana Otoyolu’nda zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Tarsus-Adana istikametinde meydana geldi. Aynı yöne giden Habip Uludağ yönetimindeki 64 AAK 922 plakalı, Hasan Demir yönetimindeki 34 CLF 260 plakalı ve Amado Josef yönetimindeki 01 JZ 500 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada Amado Josef ve yanındaki 2 kişi ile diğer sürücüler Habip Uludağ ve Hasan Demir yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Nöroloji uzmanından Covid-19'a karşı uyarı!Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Covid-19’u belirtisiz geçirenlerin inme açısından daha büyük risk altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uludüz, “Teşhis ve tedavi almadan iyileşen bu kişilerde, kanda pıhtılaşma riski daha yüksek. Ayrıca İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre Covid vakalarının yüzde 33’ünde, ileride Alzheimer demans gibi tabloların olabileceği de öngörüldü. Ölümler, vaka sayıları azaldı deyip rehavete kapılmak çok tehlikeli, maske mesafe hijyen ile bu virüsten korunmak gerekiyor” dedi.