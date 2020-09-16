16.09.2020 - 17:59 | | DHA
Tarsus'ta PYD/YPG'li terörist yakalandı!
Mersin’in Tarsus ilçesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen bir kişinin yasa dışı yollarla Tarsus ilçesine geldiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararının ardından yapılan operasyonda şüpheli, Tarsus ilçe merkezinde kaldığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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