06.06.2020 - 20:58 | | DHA
TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda araya giren Miray'Ä± öldürmüÅŸtü... FlaÅŸ geliÅŸme
BaÄŸcÄ±lar'da arkadaÅŸÄ±yla tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada silahÄ±yla ateÅŸ aÃ§an ve araya giren Miray YÄ±lmaz'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan zanlÄ± tutuklandÄ±.Â
Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde KirazlÄ± Mahallesi ZÃ¼beyde HanÄ±m Caddesi'nde meydana geldi. Â Veysel Teker(35) Perihan A. (29) ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmada ateÅŸ aÃ§arak Perihan A.'nÄ±n arkadaÅŸÄ± Miray YÄ±lmaz (37)'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olmuÅŸtu. BaÄŸcÄ±lar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi'ne baÄŸlÄ± ekipler, gece saatlerinde yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada kaÃ§an ÅŸÃ¼pheliyi yakaladÄ±. Yakalanan Veysel T. emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan BakÄ±rkÃ¶y Adliyesi'ne sevk edildi. ZanlÄ± Veysel Teker, savcÄ±lÄ±k ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i Sulh Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.
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Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (6 Haziran 2020)SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaÅŸtÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 878 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konuldu, 21 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 169 bin 218, can kaybÄ± 4 bin 669 oldu. Son 24 saatte, 1922 kiÅŸinin daha iyileÅŸmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 135 bin 322 oldu. Toplam vakalarÄ±n %80â€™i iyileÅŸti.