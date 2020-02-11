Tartışma yaratan ihaleye erteleme

Ayvalık halkı ise Cunda kıyılarına, kafeterya, restoran, mescit gibi günübirlik kullanım alanlarının inşa edilmesini amaçlayan ihalenin iptalini istiyor. Ayvalık Tabiat Platformu tarafından başlatılan imza kampanyasında 16 bin imza toplanırken, platformdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kıyılarımıza, doğamıza, tabiat parkımıza aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Erteleme değil, tabiat parkındaki günübirlik alan ihalesinin iptalini istiyoruz. Söz konusu projesinin içeriğinde plaj voleybol sahası, yürüyüş sahaları, kafetarya, restaurantlar planlanıyor. Ancak ihaleye çıkartılan bölge dar bir kıyı şeridi ve Ayvalık halkının rahatça, ücretsiz kullandığı plajlar. Anayasa’nın 43. maddesi ile Kıyı kanunu ve bağlı yönetmeliklerde kıyı alanlarının kamuya ait olduğunu, bu alanlarda mülkiyet oluşturulamayacağını ve herkesin serbestçe kullanımına açık olması gerektiği belirtilir. Ayvalık Halkı’nın nefes alabildiği, denize rahatça girebildiği nadir alanlardan biri olan Pınarboğazı (Ortunç yanı) ve Dalyan (Adakamping yanı) kıyıları ve koyların tel örgülerle çevrilmeden, giriş ücreti alınmadan halkın kullanımına bırakılmasını; Kıyılarımızın ve ayrılmaz parçası olan doğamızın, hepimizin ortak varlığı olduğu unutulmadan korunmasını istiyoruz.”