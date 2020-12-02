TartÄ±ÅŸmalÄ± karar iptal edildi, velayet hemÅŸire anneye verildi

Cemile-Mehmet Atakan Deniz Ã§ifti, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. Mahkeme, dava sÃ¼recinde, Ã§iftin 5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun velayetini geÃ§ici olarak anne Cemile Denize verdi. Ancak Mehmet Atakan Deniz, 13 Temmuz gÃ¼nÃ¼ mahkemeye baÅŸvurarak, eÅŸinin ambulans hemÅŸiresi olduÄŸunu, sÃ¼rekli evlere girip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun da salgÄ±n nedeniyle Ã§ocuÄŸunun aÄŸÄ±r risk altÄ±nda olmasÄ±na neden olduÄŸunu iddia ederek, velayetin kendisine verilmesini istedi.

Baba Deniz, mahkemeye verdiÄŸi dilekÃ§esinde, "Ã‡ocuÄŸumun kronik bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± var. Her iki kulaÄŸÄ±nda da tÃ¼p var. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi dÃ¼ÅŸÃ¼k ve alerjik yapÄ±da bir Ã§ocuk. Bu nedenle velayetin geÃ§ici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum" dedi. Mahkeme de Ã§ocuÄŸun velayetini anneden alarak,Â babayaÂ verdi. Mahkeme kararÄ±nda, koronavirÃ¼sÃ¼n bulaÅŸ oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ±na dikkat Ã§ekerek, GeÃ§ici velayetin babaya verilmesi Ã§ocuÄŸun yÃ¼ksek yararÄ±na olacaktÄ±r dedi.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° RAPORU MAHKEMEYE SUNULDU

Anne Cemile Deniz avukatÄ± Ä°rfan Demir aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla karara itiraz etti. Ä°tiraz Ã¼zerine Ordu 2nci Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluÅŸan bilirkiÅŸi heyetinden rapor istedi. BilirkiÅŸiler, anne-babanÄ±n ayrÄ± ayrÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± ortamlarÄ± inceleyip, Ã§ocukla bir araya geldi. Heyet, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu mahkemeye sundu.

CEMÄ°LE HEMÅžÄ°REYE VELAYET MÃœJDESÄ°

BilirkiÅŸi raporunu inceleyen Ordu 2'nci Aile Mahkemesi verdiÄŸi ara kararla annenin itirazÄ±nÄ± kabul etti. Velayeti babadan alarak yeniden geÃ§ici sÃ¼reliÄŸine anneye verdi. Mahkeme ara kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esinde, "Ã‡ocuÄŸun yaÅŸÄ± ve geliÅŸim Ã¶zellikleri itibariyle anne ilgi, sevgi ve ÅŸefkatine ihtiyaÃ§ duyduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden, velayetin anneye verilmesinin uygun olacaÄŸÄ± kanaati oluÅŸmuÅŸtur" denildi.

KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk babadan alÄ±narak, anneye teslim edildi.

AVUKAT DEMÄ°R: Ã‡OK MUTLUYUZ



Orduâ€™da, itirazÄ± Ã¼zerine mahkemece verilen ara kararla velayetini alarak, Ã§ocuÄŸuna kavuÅŸanÂhemÅŸire Cemile Denizâ€™in avukatÄ± Ä°rfan Demir, Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Avukat Demir, "Ekim ayÄ± iÃ§inde Ã§ocuÄŸun velayetinin annesine verilmesine karar verilmiÅŸti. Ancak 20 KasÄ±m'daÂ mahkeme, kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi ve velayeti babaya verdi. Bizi burada ilgilendiren esas konu ise Ã§ocuÄŸun velayeti anneden alÄ±nÄ±rken, annenin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ itibarÄ±ylaÂ koronavirÃ¼s yÃ¼ksek riskÂ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±ndan bahisleÂ Ã§ocuÄŸun velayetinin babaya verilmesiydi. Bu karar toplumda da infial yarattÄ±. Ã–nemli olan, Ã§ocuÄŸun velayetinin annede olmasaydÄ±. Mahkemeye itirazda bulunduk, bunun Ã¼zerine sosyal inceleme raporu dÃ¼zenlendi. Raporda, 'Ã‡ocuÄŸun, annenin ilgi ve ÅŸefkatine muhtaÃ§ olduÄŸu, annenin yanÄ±nda Ã§ok daha mutlu olduÄŸu gÃ¶zlemlenmiÅŸtir'Â denildi. Bu rapor Ã¼zerine Ã§ocuÄŸun velayeti yeniden anneye verildi" dedi.

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