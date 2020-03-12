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12.03.2020 - 04:39 | | DHA

Tartıştığı babasını öldürdü

Adıyaman'da, Dilan B. (19), evde tartıştığı babası Yusuf B.'yi (44) tabanca ile vurarak öldürdü.

Tartıştığı babasını öldürdü

Olay, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Dilan B. ile babası Yusuf B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Dilan B., evde bulunan tabanca ile babasına peş peşe ateş etti. Göğsüne 4, başına ise 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekiplerin çalışması sonrası Yusuf B.'nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Babasını öldüren Dilan B. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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