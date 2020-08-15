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15.08.2020 - 10:15 | | DHA

Tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Çorum'un Bayat ilçesinde Hidayet Şahin (72), husumetli olduğu Mahir Alparslan’ı (63) bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün Yeni Mahalle Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Hidayet Şahin ve Mahir Alparslan, arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki bıçağı çeken Hidayet Şahin, Mahir Alparslan’ı kol ve göğüs bölgesinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hidayet Alparslan, kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hidayet Şahin ise polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hidayet Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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