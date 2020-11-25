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25.11.2020 - 13:11 | | DHA

Tartıştığı karısını makasla yüzünden yaraladı

Afyonkarahisar'da çay ocağı sahibi Rüştü A., aynı iş hanındaki terzide çalışan eşi Bedriye A.'yı çıkan tartışmada makasla yüzünden yaraladı. Tedavisinin ardından darp raporu alıp, şikayetçi olan Bedriye A. için koruma tedbirleri alınırken, kaçan koca aranıyor.

Tartıştığı karısını makasla yüzünden yaraladı

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan terzide çalışan Bedriye A. ile aynı iş hanında çay ocağı olan eşi Rüştü A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedriye A., iş yerine gidip, aldığı makasla eşinin yanına geri geldi. Devam eden tartışma sırasında Rüştü A., makası elinden aldığı eşine saldırdı. Dişi kırılan ve dudağı yaralanan Bedriye A., kanlar içinde kaldı. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bedriye A., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından taburcu olan Bedriye A., darp raporu alarak, eşinden şikayetçi oldu.

Bedriye A. için koruma tedbirleri alınırken, olaydan sonra kaçan Rüştü A., aranıyor.

Tartıştığı karısını makasla yüzünden yaraladı

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