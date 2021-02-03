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03.02.2021 - 11:12 | | DHA

Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Mersin’de 60 yaşındaki M.K., tartıştığı Sezer P.'yi (37) pompalı tüfekle vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezer P.’yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Olay, dün gece Tarsus Barajı yakınlarındaki mesire alanında meydana geldi. M.K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı evli ve 4 çocuk babası Sezer P.'yi pompalı tüfekle vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye götürülen Sezer P., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Sezer P.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, M.K.'nin emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.

 

 

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