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31.03.2020 - 06:08 | | AA/DHA

TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi bÄ±çakalayan kadÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ADANA'da Celil K., evde tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸÄ± TÃ¼lay D. tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak yaralandÄ±.Â

TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiyi bÄ±çakalayan kadÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Olay, sabaha karÅŸÄ± saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi Yavuzlar Mahallesi AksantaÅŸ TOKÄ°'deki bir apartmanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ katÄ±nda meydana geldi. TÃ¼lay D. ve Celil K. arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine TÃ¼lay D., mutfaktan aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla Celil K.'yÄ± gÃ¶ÄŸsÃ¼nden yaraladÄ±. YaralÄ± halde evden kaÃ§an Celil K., birkaÃ§ yÃ¼z metre uzaklÄ±ktaki YÃ¼reÄŸir Belediyesi'nin Ã¶nÃ¼ne gidip, buradaki gÃ¼venlik gÃ¶revlilerindenÂ yardÄ±m istedi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Ã‡ukurova Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi BalcalÄ± Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Celil K., tedaviye alÄ±ndÄ±. Celil K.'nin saÄŸlÄ±k durumum iyi olduÄŸu belirtilirken, TÃ¼lay D. ise polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Polis, olayla ilgili soruÅŸturmaya devam ediyor.Â 

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