Tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 14.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf H.A. ile kuzeni Duran Aydemir arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ekmek bıçağıyla amcasının oğlu Duran Aydemir'in kalbi ve karnından yaraladı. Aydemir kanlar içinde yere yığılırken, H.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Duran Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Duran Aydemir'in cansız bedeni otopsi için Ayvacık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmayla kısa sürede H.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.
15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı yapıldıSağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni corona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Corana virüse yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı. Hızlı tanı kitinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlatan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğine ve güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkati çekti.