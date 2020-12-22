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22.12.2020 - 16:39 | | DHA

Tartıştığı sağlık çalışanı akrabasını bıçakla yaraladı

Adana’da tartıştığı sağlık çalışanı akrabası Ali Aldatmaz’ı çalıştığı sağlık kurumunda bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak annesinin evine saklanan B.D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tartıştığı sağlık çalışanı akrabasını bıçakla yaraladı

Olay, Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ndeki Sarıçam Sıtma Savaş Birimi’nde meydana geldi. İddiaya göre, teyzesinin kocası Ali Aldatmaz ile aralarında husumet bulunan B.D., Aldatmaz’ın çalıştığı sağlık kurumuna gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada B.D., cebindeki bıçağı çıkararak Ali Aldatmaz’ı yaralayıp, kaçtı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Aldatmaz, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüpheli, B.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra annesinin evinde saklandığı belirlenen B.D., yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Aldatmaz’ın ameliyata alındığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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