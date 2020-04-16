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16.04.2020 - 14:21 | | DHA

Taş ocağındaki kazada 1 işçi hayatını kaybetti

Mersin’in Mezitli ilçesindeki bir taş ocağında kamyondan boşaltılan toprağın altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.

Taş ocağındaki kazada 1 işçi hayatını kaybetti

Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'ndeki bir taş ocağında 2 işçi, kazara kamyondan boşaltılan toprağın altında kaldı. İşçileri kurtarmak için bölgeye AKUT ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan işçilerden biri kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Musa Oğuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Oğuz'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

 

 

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