Taş ocağındaki kazada 1 işçi hayatını kaybetti

Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'ndeki bir taş ocağında 2 işçi, kazara kamyondan boşaltılan toprağın altında kaldı. İşçileri kurtarmak için bölgeye AKUT ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan işçilerden biri kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Musa Oğuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Oğuz'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Teröristlerin kullandığı 4 bin tünel! Hepsi tek tek imha edildiTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye sınırındaki Suriye’nin Resulayn ve Tel Abyad kentleri terör örgütünden işgalinden kurtarıldı. Güvenli hale gelen bölgede halen devam eden çalışmalar kapsamında bazılarının bir ucu Türkiye’den çıkacak şekilde kazılmış 4 bini aşkın tünel bulundu. Türkiye’ye yönelik olası saldırıların yanı sıra kaçak geçiş ve kaçakçılık için kazılan tüneller, tespitinin ardından tek tek imha edildi.