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19.02.2020 - 14:57 | | DHA

Taş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. 400 bin liralık alacak meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavganın kamera görüntülerinde yaklaşık 30 kişilik grubun birbirine taş, sopa, sandalye ile saldırması yer alırken, olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Taş, sopa ve silah kullanılan kavga kamerada
İki aile birbirine girdi! Taş, sopa ve silah...
İki aile birbirine girdi! Taş, sopa ve silah...
İki aile birbirine girdi! Taş, sopa ve silah...
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Şanlıurfa'nın Viranşehir Buğday Pazarı’nda esnaf oldukları öğrenilen akraba Sığak ve Zenciroğlu ailesi fertleri dün akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede karşılaştı. Daha önceden husumetli olduğu öğrenilen iki aileden yaklaşık 30 kişi arasında 400 bin liralık hububat alım-satımı nedeni ile tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede her iki aile mensuplarının da dahil olması ile taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kıraathanede başlayan ve sokak ortasına taşan kavgada birbirine saldıran taraflardan Yaşar Celal Sığak (39) henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle yaralandı.

13 kişi ise taş ve sopa darbesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Yaşar Celal Sığak, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan 13 kişinin tedavisi devam ederken 4'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Yaşamını yitiren Yaşar Celal Sığak'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anı ise çevredeki iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde her iki aile mensuplarının birbirlerine taş, sopa ve sandalye ile saldırması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarmanın ise kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldığı, diğer kişileri yakalamak için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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