08.02.2021 - 18:01 | | DHA
Taşkın uyarısı! DSİ'den açıklama geldi
Kırklareli'de Devlet Su İşleri (DSİ), yaşanabilecek yağışlarla göletlerin doluluk oranının artmasıyla derelere deşarj yapılabileceğini belirterek, taşkın uyarısında bulundu.
DSİ 112'inci Şube Müdürlüğü,'nden yapılan duyuruda, "Mevsimsel yağışların artması nedeniyle şube müdürlüğümüze bağlı göletlerdeki doluluk oranları hızla artmaktadır. Göler rezervuarlarımıza gelebilecek olan bir feyezan sonucunda dolması halinde dolu savağın kontrolümüz dışında çalışacağı göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gölet emniyeti sağlayacak kota ulaşıncaya kadar, dereye deşarj yapılabileceğinden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.
Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini bulduSüper Loto'da büyük ikramiye 42 milyon 286 bin 938 TL, dün yapılan çekilişle sahibini buldu. 6 bilen talihli kuponunu İstanbul Eyüpsultan'da bir bayide oynadı. Bayi sahibi Yusuf Oylum, “Büyük ikramiye ilçemizden çıktığı için, mutluyuz ve gururluyuz. Kimse bana çıkmaz demesin. Umudunu kaybetmesin” dedi.