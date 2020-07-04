Tatil beldesinde korkutan yangın! 4 helikopter müdahale ediyor

Muğla Milas Selimiye Mahallesi Sakarkaya mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına 4 helikopter, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediyor.
Tüyler ürperten ifadeler... 'Kana batırıp vücudumuza batırıyordu!'Eskişehir’de, sözde ‘dergah’ adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyon lira dolandırdığı belirtilen tutuklu sanık Sibel Gönül (50), avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli (25) ile tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede mağdur sıfatıyla ifade verenler, Sibel Gönül’e kurban parası, yumurta parası, seans parası adı altında binlerce lira para ödediklerini belirterek şikayetçi olduklarını söyledi.