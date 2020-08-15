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15.08.2020 - 03:17 | | DHA

Tatil cennetinde korkutan yangın! 1 saat sonra kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın  otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Tatil cennetinde korkutan yangın! 1 saat sonra kontrol altına alındı

Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Çırkan Mahallesi seyir tepesi mevkisindeki otluk alanda alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın çevre sakinlerinin panik yaşamasına da neden olurken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1 hektar  otluk alan zarar gördü.

Tatil cennetinde korkutan yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

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