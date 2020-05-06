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06.05.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Tatil diyalizi 1 ay öne çekildi

Sağlık Bakanlığı, daha önce haziran ayında 69 ilde hayata geçirilen, “tatil diyalizi” uygulamasına Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde mayısta başlanacağını açıkladı.

Tatil diyalizi 1 ay öne çekildi
AYKUT YILMAZ Ankara

Bakanlık, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında her yıl haziranda uygulamaya geçen “tatil diyalizi” uygulamasını bir ay önce çekerek mayısa aldı. Geçtiğimiz yıl 69 ilde hayata geçen uygulamayla ilgili bakanlık, pandemi nedeniyle diyaliz merkez ve ünitelerinde enfeksiyonun kontrolu ve önlenmesine yönelik tedbirler dahilinde daha fazla cihazın kullanılabilmesini sağlamak amacıyla uygulamanın ülke genelinde olacağını bildirdi.

Sokak ortasında silahlı saldırıAdana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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