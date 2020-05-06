Tatil diyalizi 1 ay öne çekildi

Bakanlık, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında her yıl haziranda uygulamaya geçen “tatil diyalizi” uygulamasını bir ay önce çekerek mayısa aldı. Geçtiğimiz yıl 69 ilde hayata geçen uygulamayla ilgili bakanlık, pandemi nedeniyle diyaliz merkez ve ünitelerinde enfeksiyonun kontrolu ve önlenmesine yönelik tedbirler dahilinde daha fazla cihazın kullanılabilmesini sağlamak amacıyla uygulamanın ülke genelinde olacağını bildirdi.