Tatilciler yollara düştü

Kurban Bayramı tatili için önceki gün yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk arefe günü de devam etti.



Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Kurban Bayramı öncesinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan girişleri artırdı. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan, 1 Haziran’dan bugüne kadar 78 bin araçla 300 binden fazla gurbetçi ülkeye giriş yaptı.



İstanbul’dan yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Kocaeli geçişlerinde yoğunluk oluşturdu. Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde de tatilciler akıcı yoğunluğa yol açtı. Özellikle D-100 kara yolu Ankara istikameti Dörtyol, Erenler ve Akyazı kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul ile İzmir arasında seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik akıcı ilerledi.



15 km kuyruk



Bolu’da, bayram tatili için yola çıkanlar, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluşturdu. Gerede ilçesi ile Karadeniz bağlantı yolu kesiminde 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bir vatandaş normalde İstanbul’dan yaklaşık 3,5 saat sürecek olan yolu 16 saatte geldiğini söyledi.



Tekirdağ üzerinden feribotla Bandırma, Avşa, Karabiga ve Marmara adalarına gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesinde limanda araçlarıyla uzun feribot kuyrukları oluşturdu. Şarköy, Gelibolu ve Çanakkale yönüne giden tatilciler de kent içinde araç yoğunluğu oluşturdu.



Çanakkale’de ise her bayram arefesinde kilometrelerce kuyruk oluşan iskelelere gelen tatilciler, hiç beklemeden feribota binerek boğazın diğer yakasına geçti. Gestaş firması, bayram arefesinde yaşanması olası uzun araç kuyrukları nedeniyle Çanakkale Boğazı ve adalar hattında toplam 16 feribot ile doldur boşalt usulü sefer yaptı.



Terminal hareketlendi



İzmir’de, bayram tatilini başka şehirde geçirmek isteyenler günler öncesinden otobüs biletlerini ayırttı. Terminalde hareketlilik yaşanırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında, otogara gelen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü.



Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçesine geçiş güzergahı olan kontrol noktasında, 3 kilometreyi yaklaşan kuyruklar oluştu. Jandarma ekipleri evrak, maske kontrolü ve sicil taraması yaptı. ‘Sakız’ adlı narkotik köpeğinin de katıldığı denetimlerde, 24 saatte yüzde 40’ı ticari olmak üzere yaklaşık 25 bin araç kontrol edildi.



Muğla’nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı öncesi taticilerin akınına uğradı. İlçe girişinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında önlem aldı.



Çarşı pazarda yoğunluk



Bayram öncesi vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti. Eminönü’nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı’nda bayram şekeri, lokum ve kahve alışverişini yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.



‘162 bin 832 personel görev başında’



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray- Ankara karayolunda trafik polislerinin yaptığı bayram denetimlerine katıldı. Soylu, “Bayram boyunca 77 bin 545 trafik ekibi ve 162 bin 832 trafik personeli, trafik güvenliğini temin etmek maksadıyla görev başında olacak” dedi. Koronavirüs nedeniyle bayram için memleketine gidenlerin özel araçları tercih ettiğini belirten Soylu, “Normal araç hareketliliğinde yüzde 30 artış var. Bu da bizim daha dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koymaktadır” dedi.