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21.04.2020 - 18:15 |

Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Anlamlı ve yoğun olarak kullanılan atasözleri arasında tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır cümlesi geliyor. Peki, Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında bilinmesi gerekenler.

Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre ‘Tatlılıkla, gönül okşayarak söylenen sözlerin en azgın düşmanı bile yola getirir’ anlamı çıkmaktadır.

Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır Atasözünün Anlamı Nedir?

Her insan tatlı dille söylenenlerden etkilenir. Gönül okşayarak ve tatlılıkla dile getirilen sözler ikna edilmesi mümkün olmayan en zorlu kişileri dahi istenilen noktaya getirebilmektedir. Gönül okşamak ve gönül alıcı sözler söylemek en zorlu düşmanı bile hizaya getirebilir. O yüzden tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözü böyle zamanlarda söylenmektedir.

Kısaca Atasözü Açıklaması 

Atasözleri günümüze kadar ulaşmış en önemli öğütler arasında yer almaktadır. Bu öğütlerden biri olarak tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır halk arasında yaygın şekilde kullanılıyor. Güzel bir söz ve gönül okşayarak her insanı ikna etmenin mümkün olduğu anlatılmak istenmektedir. Böyle durumlarda ise tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözü kullanılır.

 

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