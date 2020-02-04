Tavuklu Açma Çanak nasıl yapılır? Tavuklu Açma Çanak yapılışı ve malzemeleri

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Tavuklu Açma Çanak yapacak. Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Tavuklu Açma Çanak nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Tavuklu Açma Çanak nasıl yapılır? Hangi gelin Tavuklu Açma Çanak yemeğini en güzel yapacak ve günün birincisi olacak? İşte Tavuklu Açma Çanak yapılışı ve malzemeleri...

TAVUKLU AÇMA ÇANAK MALZEMELERİ

Hamuru için Malzemeler

1 paket yaş maya – 30 gr.

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

6 su bardağı un

2 yumurtanın sarısı

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 tutam tuz

İç Malzeme için;

8 adet tavuk incik

4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet soğan

2 adet kereviz sapı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı tavuk suyu

20 – 25 adet siyah zeytin

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

Hamur Aralarına Sürmek için;

125 gr. tereyağı

Üzeri için; 1 su bardağı Kaşar peyniri – rende

Bir karıştırma kabında yaş maya, su ve toz şekeri karıştırın, 10 dakika bekletin. Ayrı bir karıştırma kabına unu alın ve ortasını havuz olacak şekilde açıp, mayalı karışım, yumurta, süt ve ayçiçek yağını ekleyin. hamurunuz toparlanmaya başladıktan sonra elinizle yoğurmaya başlayın. Hamurunuzu az un serptiğiniz tezgaha alıp iyice yoğurun. Ardından hamurunuzu yoğurduğunuz kaba alın ve üzerini streçle iyice kapatarak mayalandırın.

İç Harcı için Malzemeler

Tavuklarınızı haşlayın. Haşladığınız tavuklarınızı kemiklerinden ayırın ve didikleyin. Tavanızı ocağa alın ve zeytinyağı ekleyip, ısıtın. Isınan yağınızın içerisine ince yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Soğanlarınız yumuşayınca ince dilimlediğiniz kereviz saplarını ekleyin ve karıştırın. Ardından biber salçasını ve tavukları haşladığınız sudan ekleyip karıştırın. Didiklediğiniz tavukları karışımın içerisine alın ve karıştırın. Siyah zeytinlerinizin çekirdeklerini çıkartın ve elinizle bölerek tavuklarınızın üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırıp, altını kapatın.

Hamuru için Malzemeler

Hamuru 4 eşit bezeye ayırın. 3 tanesini yemek tabağı boyutunda açın. Bir tanesini yemek tabağından daha ince ve büyük olacak şekilde açın. Tabak boyutunda açtığınız hamuru tezgahınıza koyun. Oda sıcaklığındaki tereyağını elinizle iyice hamura yedirin. İkinci ve üçüncü hamuru da aynı şekilde devam edin. En son tepsi boyutunda açtığınız hamuru üzerlerine koyun ve kenarlarındaki fazlalıklarını altına kıvırarak katlayın. Ardından hiç yağ kullanmadan bir merdane yardımıyla fırın tepsinizden biraz daha büyük olacak şekilde açın. Hamurunuzu dörde katlayın, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinizin üzerine yerleştirin. Kenarları fırın tepsinizden sarkacak şekilde fırın tepsinize yerleştirin. Hamurunuzun ortasına hazırladığınız tavuklu harcı koyun ve ortası açık kalacak şekilde kenarlarını kapatıp, hamurunuzun üzerine tereyağı sürün. Bir pizza olacakmış gibi düşünebilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Fırından almaya 10 – 15 dakika kala çanağın açık kısmına rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.