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17.03.2020 - 17:23 | | AA

TBB Başkanı Feyzioğlu 'ceza ve infaz indirimi' önerisinde bulundu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) infaz reformunu zorunlu hale getirdiğini belirterek, "Meclisimize sesleniyorum, bir defaya mahsus ceza ve infaz indirimi yapalım. Çünkü bugün cezaevleri, kapasitesinin 4-5 katı. İçeriye virüs bulaşırsa çok büyük sıkıntı doğar. Cezaevlerindeki sayıyı makul düzeye indirelim." ifadesini kullandı.

TBB Başkanı Feyzioğlu 'ceza ve infaz indirimi' önerisinde bulundu

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu, corona virüse yönelik önlemlerle ilgili sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) aldığı tavsiye kararı uyarınca acil işler dışındaki duruşmaların mahkemelerce ertelendiğini hatırlatan Feyzioğlu, ayrıca tutuklu ve acil işlerde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin de kullanıldığını belirtti.

Türkiye Barolar Birliğinin tavsiyesinin ardından cezaevlerine tutuklu ve hükümlülerle görüşmek üzere giden avukat sayısında düşüş olduğunu bildiren Feyzioğlu, bir süre cezaevlerinde avukat, hükümlü ve tutuklu görüşmelerinin cam arkasından ve telefonla yapılacağını, cezaevine giren tüm avukatlara eldiven, maske verileceğini, ayrıca görüşmelerin ardından görüşme odalarında ilaçlama yapılacağını belirtti.

"CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKSIN"

Feyzioğlu, önlemler kapsamında cezaevlerindeki ailelerle açık görüşlerin ertelendiğini, tehlike geçtikten sonra görüş hakkının üst üste kullandırılabileceğini, bu kapsamda ailelerle hükümlülerin telefonla görüşme haklarının artırıldığını, açık cezaevinde kalan hükümlülerin "dışarıda çalışması" uygulamasına da son verildiğini aktardı.

"Meclisimize sesleniyorum, bir defaya mahsus ceza ve infaz indirimi yapalım. Çünkü bugün cezaevleri kapasitesinin 4-5 katı. İçeriye virüs bulaşırsa çok büyük sıkıntı doğar." ifadesini kullanan Metin Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Cezaevlerindeki sayıyı makul düzeye indirelim. Aynı zamanda kalıcı bir infaz reformu yaparak, hem cezaevlerindeki anormal birikimi önleyelim hem de cezasızlık algısını yıkalım. Aşırı doluluk olmasın. İnsanların rehabilite olmasını, ıslah olmasını sağlayalım. Hapis cezasını alan, cezası seçenek yaptırıma dönüşmemişse cezaevine girsin, cezasını çeksin. Cezasızlık algısı ortadan kalksın. Şu infaz reformunu yapalım. İnfaz reformunu yapabilmek için cezaevlerinin acilen, hızla mevcudunun azaltılması lazım. Corona virüsün varlığı bunu iyice zorunlu ve acil kıldı."

 

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