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17.07.2020 - 19:23 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da şehit ailesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen günlerde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da şehit ailesini ziyaret etti

Şehidin annesi Fatma, babası Basri Akgöz ve yakınlarıyla bir araya gelen Şentop, başsağlığı diledi.

Şentop, Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim'i öperek şehidin babasına verdi. Şehidin babası da öperek emanetleri ve taziyeleri kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağda şehit ailesini ziyaret etti

 

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