TBMM Başkanı Şentop'tan başsağlığı mesajı

Şentop mesajında, "Mesai arkadaşımız İbrahim Sevgi'yi Covid-19 sebebiyle, genç yaşta ve âni bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, çok acılı eşine, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşımız İbrahim Sevgi’yi Covid-19 sebebiyle, genç yaşta ve âni bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, çok acılı eşine, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 8, 2020