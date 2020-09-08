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08.09.2020 - 21:47 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop'tan başsağlığı mesajı

TBMM İnsan Kaynakları biriminde görevli İbrahim Sevgi, 4 Eylül'de rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Sevgi, durumunun hastaneye yatarak tedavi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle evine gönderildi. İbrahim Sevgi, dün ateşinin yükselmesi üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Şentop, hayatını kaybeden Sevgi için Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan başsağlığı mesajı

Şentop mesajında, "Mesai arkadaşımız İbrahim Sevgi'yi Covid-19 sebebiyle, genç yaşta ve âni bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, çok acılı eşine, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öldürdüğü adamı domuz sanmışAydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı Ekrem Fidan'ı (60) av tüfeğiyle vurarak öldüren Vedat B.'nin (60) ifadesinde "Onu domuz sandım 3 el ateş ettim" dediği öğrenildi. Vedat B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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