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14.06.2020 - 20:11 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop'tan Bingöl'deki depremle ilgili açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Bingöl'deki depremle ilgili açıklama

TBMM Başkanı ŞentopBingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Şentop, "Bingöl Karlıova'da gerçekleşen deprem sonrası Valimiz Kadir Ekinci'den bilgi aldım. Depremde yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyor, başta Bingöl olmak üzere depremi hisseden çevre illerdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. 

    Karlıova'da depremBingöl'de meydana gelen depremin ardından Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evde çökme meydana geldi.
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