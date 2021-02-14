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14.02.2021 - 20:39 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan, Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver için anma mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'i, vefatının 35. yılında, paylaştığı mesajla andı.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver için anma mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akl-ı selim, zevk-i selim, kalb-i selim… Bu üç unsurun incelikleri ile örülü medeniyetimizi şahsında mücessem hale getiren Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'i, vefatının 35'inci yılında, rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 14 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi. Vaka sayısında düşüş yaşandı.
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