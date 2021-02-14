TBMM Başkanı Şentop'tan, Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver için anma mesajı

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akl-ı selim, zevk-i selim, kalb-i selim… Bu üç unsurun incelikleri ile örülü medeniyetimizi şahsında mücessem hale getiren Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'i, vefatının 35'inci yılında, rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Akl-ı selîm, zevk-i selîm, kalb-i selîm… Bu üç unsurun incelikleri ile örülü medeniyetimizi şahsında mücessem hale getiren Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’i vefatının 35'inci yılında rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/Nhsvy1cA8D — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 14, 2021