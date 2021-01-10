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10.01.2021 - 20:00 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop'tan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki göstererek, "Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir."

TBMM Başkanı Şentoptan sözde cumhurbaşkanı tepkisi

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