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15.08.2020 - 13:12 | | DHA

TBMM Başkanlığı'ndan flaş corona virüs vakaları açıklaması

TBMM Başkanlığı, "Meclis'te, iki günde görülen vaka sayısına ilişkin verilen bilgiler ile sağlık çalışanlarının, çalıştıkları hastanede KİT bulunmadığı için Meclis hastanesinde test yaptırdıkları ve Meclis’e getirilen antikor testlerinin 'iki saatte bittiği' yönündeki bilgilerin" gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TBMM Başkanlığı'ndan flaş corona virüs vakaları açıklaması

TBMM Başkanlığı, "Meclis yerleşkesinde iki günde 35 koronavirüs vakası tespiti yapıldığı" yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Salgının başlangıcından bu yana TBMM'de hijyene yönelik tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, hem çalışanların olumsuz etkilenmemesi için esnek çalışma modelinin uygulanması hem de milletvekilleri, personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu bireylere yönelik testlerin yaptırılması konusunda azami hassasiyet gösterildiği bildirildi.

Açıklamada, görülen vaka sayılarının da şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilerek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, 6 Ağustos Perşembe gerçekleştirdiği toplantıda vaka sayılarına ilişkin paylaşımda bulunduğu anımsatıldı.

Salgının ülke genelindeki seyriyle paralel olarak yeni vakalar da tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak haberde konu edildiği şekilde iki günde görülen vaka sayısına ilişkin verilen bilgi, gerçeği yansıtmamaktadır. Son iki gün değil, Meclis personelinde toplam aktif vaka sayısı 35’dir. Meclis tatilde olduğu için personelin de yoğun izin kullandığı bir dönem olması nedeniyle bu vakaların bir bölümü, izin dönüşü yaptırılan testlerin neticesi olup, Meclis personeli arasında esnek çalışma modeli uygulanıyor.

Meclis hastanesi, Sağlık Bakanlığının bir hastanesi olup, normal dönemlerde milletvekilleri ve personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu şahıslara hizmet etmekteyken, pandemi döneminde diğer hastanelerle işbirliği içinde hareket edilerek ihtiyaç duyulması halinde gerek test yaptırılmasında, gerekse test yaptırılacak kişilerle ilgili yönlendirmeler yapılabilmektedir. Ancak haberde konu edildiği şekilde, sağlık çalışanlarının, çalıştıkları hastanede KİT bulunmadığı için Meclis hastanesinde test yaptırdıkları ve Meclis’e getirilen antikor testlerinin 'iki saatte bittiği' yönündeki bilgi de gerçeği yansıtmamaktadır. Meclis hastanesine de KİT ve ekipman temini Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır."

Heyelanda ölen kişinin çektiği son görüntüler ortaya çıktıTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Ayrıca, Gökçeoba Mahallesi'nde çay bahçesinde meydana gelen heyelanı cep telefonuyla kayda alan Muhammet Ali Öztel, o anları anlattı. Öztel, "Annemler bu bölgeye gelmişler, ben de onları buradan almaya geldim. Bölgeden tam geçerken büyük bir sesle buralar patladı. Büyük bir heyelan oldu. Annem korkudan bayılma tehlikesi yaşadı. Olay anını cep telefonu ile görüntülemeye çalıştım. Ardından annemi sırtında taşıyıp buradan uzaklaştık. Saniyelik olay yaşadık. Bir anda tüm çay tarlaları gitti" dedi.
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