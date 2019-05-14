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14.05.2019 - 20:56 |

TBMM’deki terör girişiminin perde arkası! CHP’li Mahmut Tanal 2 DHKP-C’li teröristin Meclis’e girişine izin vermiş

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret için TBMM’ye gelen biri kadın 2 şahıs, Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.

TBMM’deki terör girişiminin perde arkası! CHP’li Mahmut Tanal 2 DHKP-C’li teröristin Meclis’e girişine izin vermiş

TBMM Güvenlik kaynakları, bugün saat 15.00 sıralarında DHKP/C terör örgütü üyesi 2 kişinin TBMM Dikmen Kapısı girişindeki Ziyaretçi Kabul salonunda bulunan bankodaki görevlilere CHP Milletvekili Mahmut Tanal’a geldiklerini söylediklerini ifade ettiler. Görevliler Mahmut Tanal’ı aradılar. CHP’li Tanal DHKP-C’li 2 örgüt üyesinin konukları olduğunu doğruladı.

Mulla Zincir ve Eylem Yücel Ziyaretçi Kabul salonuna güvenlik kontrol noktasına geldiler. Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında, Meclis çalışanını rehin almak istedi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu teröristler etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.

DHKP/C terör örgütü üyesi Mulla Zincir hakkında terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet ve hakaret suçlarından 5 adet açık ceza dava dosyası bulunduğu aktarıldı.

Yakalanan diğer şahıs Eylem Yücel hakkında ise ‘Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak’ suçundan Kocaeli/Kandıra Cezaevi’nde bir süre tutuklu kaldığı, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet suçlarından 13 adet açık ceza dava dosyası bulunduğu, hakaret suçundan ise aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’DAN AÇIKLAMA

14.05.2019 günü saat:14:50 sıralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Ziyaretçi Kabulüne gelerek görevli personele ucunda jilete benzer madde sarılı kalem ile saldıran Mulla ZİNCİR ve Eylem YÜCEL isimli şahıslar TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilerek yakalanmışlardır.

Eylem YÜCEL’in yanında bulunan çanta içerisinde yapılan aramada “Bomba Düzeneğine Benzer Dışarısında Kablolar bulunan Bantlanmış Siyah Kutu” bulunmuş, Bomba Uzmanlarınca yapılan kontrolde içerisinin boş olduğu anlaşılmıştır.

Adı geçen şahısların yapılan UYAP/ARŞİV tetkikinde;

DHKP/C terör örgütü üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçlarından bir çok suç kaydının olduğu ve haklarında açılmış kamu davalarının bulunduğu tespit edilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TBMM’deki terör girişiminin perde arkası CHP’li Mahmut Tanal 2 DHKP-C’li teröristin Meclis’e girişine izin vermiş

TBMM BAŞKANLIĞINDAN YAKALANAN İKİ DHKP-C’Lİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise bomba düzeneği süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunmuştur” dendi.

TBMM Başkanlığı iki DHKP-C ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bügün 14.50’de TBMM Dikmen Kapısı’na gelen biri kadın iki kişinin bir milletvekili ile randevuları olduğunu söyleyerek Meclise girmek istediği belirtilerek, “Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında, zanlılar banko görevlisini rehin almaya çalışmış, ancak koruma görevlilerinin anında müdahalesi ile iki zanlı gözaltına alınmıştır. Zanlılar ile ilgili ilk incelemede kadın zanlının hakaret sucundan arama kaydı bulunduğu, ayrıca her iki şüphelinin terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise bomba düzeneği süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunmuştur. Zanlılar terörle mücadele şubesine götürülerek sorguya alınmış olup olayla ilgili emniyetin soruşturması devam etmektedir” dendi.

TBMM’deki terör girişiminin perde arkası CHP’li Mahmut Tanal 2 DHKP-C’li teröristin Meclis’e girişine izin vermiş

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