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08.09.2020 - 11:15 | | İHA

TBMM personeli corona nedeniyle hayatını kaybetti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) insan kaynakları biriminde görevli personel Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

TBMM personeli corona nedeniyle hayatını kaybetti!

TBMM İnsan kaynakları biriminde görevli memur İ.S., cuma günü rahatsızlık hissetmesi üzerine hastaneye gittiği ancak durumunun hastanede yatarak tedaviyi gerektirecek boyutta olmaması nedeniyle evinde istirahat ettiği kaydedildi.

İ.S.'nin dün ateşinin yükselmesi üzerine hastaneye yatırıldığı ve ani gelişen bir durumla gece hayatını kaybettiği ifade edildi.

 

 

Kilogramı 40 TL'ye çıkan sarımsağın turşusu da yok satıyorAntalya’da 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde 239 turşu çeşidiyle 10 bin kavanoza ulaşan Mustafa Hazar, korona virüsle birlikte, doğal antibiyotik olan ve bugünlerde fiyatı 40 TL'ye yükselen sarımsağın turşusuna ilginin arttığını söyledi. Sarımsak turşusunun fiyatı, kavanozun büyüklüğüne göre 30 ile 120 TL arasında değişiyor.
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