TBMM’de 8 Mart yemeği

Tayland’ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, eski bakanlardan Vefa Tanır, Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Dr. Fulya Sağlık ve Tanır’ın kızı Mine Tanır’ın ev sahipliğinde TBMM’de düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, kadınların, cinsiyet eşitliğinde uzun yol katettiğini belirterek, “Bizler çok başarılar elde ettik fakat halen kadın hakları ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması gibi alanlarda başarılması gerekenler var” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Fulya Sağlık da, bu yılki kadınlar gününde dünyaya barışın gelmesini ümit ettiğini ifade etti.