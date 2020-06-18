TBMM’de korona tedbirleri sıkılaştı

Garson ve kavas gibi hizmet veren personel haftalık korona testi yaptıracak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs vaka sayısının 10’a ulaştığını açıklarken, basın koridorunda da pozitif vaka çıkmasıyla tedbirler de sıkılaştırıldı. TBMM’de alınan son dönem önlemler şöyle:



Ana bina basın bürosundan alınan “geçici basın” ve “Geçici Basın Özel” kartları belli bir süre tek kullanımlık kart olarak verilecek. İade edilen kartlar imha edilecek.



Milletvekillerinin basın toplantıları normal salonda değil, ana bina girişindeki açık havada yapılacak.



TBMM Kampusü içinde milletvekilleri, TBMM yöneticileri dahil herkesin maske takması zorunlu hale geldi. Maske takmayan uyarılacak.



Milletvekilleri, personel basın ve ziyaretçilere ücretsiz maske dağıtımı sürdürülecek.



Zorunlu test



Garson, kavas, stenograf gibi hizmet alanında çalışan personel her hafta zorunlu olarak test yaptıracak. Sonucu pozitif çıkanlar derhal hastaneye sevk edilecek. Şüpheli olanlar ise idari izinli sayılarak evlerine gönderilmeye devam edecek.



Yemekhanelerde masalar arasındaki sosyal mesafeye dikkat edilecek. Masalardaki baharatlıklar kaldırılırken, tek kullanımlık paketler konuldu. Her masada dezanfektan olması zorunlu uygulamaya dönüştürüldü.