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24.03.2020 - 11:48 | | DHA

TBMM'de, termal kameralı koronavirüs önlemi

TBMM'nin giriş kapılarına, corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.

TBMM'de, termal kameralı koronavirüs önlemi

Türkiye'de corona virüs vakalarının görülmesinin ardından TBMM'de tedbirler, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak hayata geçirildi. Bu kapsamda Meclis'teki giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.

Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin vermeye başladı. Vücut sıcaklıkları 37,5 derecenin üzerinde çıkanların Meclis hastanesine götürüleceği belirtildi.

Öte yandan corona virüs tedbirleri kapsamında Meclis personelinin lokantaları da kapatıldı. Yemek yerine personele kumanya verilecek.

TBMMde, termal kameralı koronavirüs önlemi

Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyorKarabük’ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu. Tekin, ıslık çalmasıyla mesire alanına gelen tilkiye yiyecek verip, besliyor.
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