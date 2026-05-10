TBMM'de vergi mesaisi! 20 yıl vergi muafiyeti ve yeni düzenlemeler Meclis'e geliyor

10.05.2026 - 14:19 | Son Güncellenme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta milyonları ilgilendiren kritik düzenlemeler masaya yatırılıyor. Vergi istisnalarından finans merkezlerine, yapılandırmadan yurt dışı varlıklara kadar birçok başlığı içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Genel Kurul, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

YURT DIŞI KAZANÇLARA 20 YIL VERGİ İSTİSNASI

Teklifle, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak.

BORÇ YAPILANDIRMALARINDA YENİ DÖNEM

Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak.

Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.

YURT DIŞINDAKİ PARA VE ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEME

Gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ İÇİN SÜRE UZATILIYOR

İstanbul Finans Merkezinde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için yüzde 100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak, bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak.

TBMM KOMİSYONLARINDA YOĞUN GÜNDEM

TBMM Dışişleri Komisyonu toplanarak, gündemindeki 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon gündemindeki konuları görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

