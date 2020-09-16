TBMM’de virüs öldürücü cihaz

TBMM Başkanlığı, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılı öncesi Kovid-19 salgınına ilişkin kapsamlı tedbirler alıyor. Açılışta olası riskler minimuma indirilmeye çalışılırken, inşaat halindeki Genel Kurul salonu hazırlıkları da tamamlanıyor. Yıpranan derileri değiştirilen koltuklar amortisörleriyle birlikte yenilenerek yerleştirilirken, yeni sistem odası yapımı devam ediyor. Genel Kurul oturma düzeni de eski bakanlar kurulu sıralarının kaldırılması ve komisyon sıralarının azaltılmasıyla yeniden planlanıyor. Kaldırılan bakanlar kurulu sıraları 600 vekilin oturacağı şekilde boşluk bölümlere yerleştiriliyor. Genel Kurul salonu hazırlıklarında son aşamaya gelindiği, sadece asansörlü kürsünün yerine yerleştirilmesi işleminin kaldığı öğrenildi.

Kovid-19 önlemleri

TBMM yönetimi, vaka sayısının tırmandığı bu süreçte koronavirüs önlemlerini de sıkılaştırıyor. Koronavirüs Kriz Yönetim Komisyonu toplanarak mevcut önlemler ile yeni dönemde alınabilecek yeni tedbirleri gözden geçiriyor. Bu çerçevede yüzde yüz taze hava ile çalıştırılmaya başlanan klima santrallerinin filtre değişimleri sıklaştırıldı. Split klima, fan-coil ve VRF gibi iç hava üfleyicilerinin temizlik ve bakım periyotları kısaltıldı. Meclis Hastanesi için polikliniklere ayrı, diş hekimliklerine ayrı olmak üzere “virüs öldürücü hava temizleme cihazları” alındı. Cihazların yerleştirilmesiyle virüsün dolaşımı minimize edilecek.

Vakalar artıyor

Tartışma konusu olan TBMM’deki vaka sayısına ilişkin rakamlar gün yüzüne başladı. 29 Temmuz tarihi itibarıyla TBMM Hastanesi’nde yapılan PCR testleri sonucunda 64 pozitif vaka tespit edildi. O tarihteki pozitif çıkan vakaların yedisi milletvekili 57’si personel. Edinilen bilgilere göre, günlük 500 ila 800 arasında PCR testi yapılan TBMM’de, tespit edilen pozitif vaka sayısı Türkiye genelinde olduğu gibi artış eğiliminde.

Önlemler kapsamında TBMM kampüsünde oluşturulan pandemi timleri maskesiz dolaşıma izin vermiyor, ziyaretçi yasağı devam ediyor. Kriz Yönetim Komisyonu, koronavirüs testinin yapıldığı birimle, hastane birimlerini ayırma konusunu da masaya yatırdı. PCR testlerinin yapıldığı birimin, hastane dışında daha izole bir alana kaydırılması tartışılıyor.

Vardiyalı çalışma

Yeni dönemde personelin çalışması ise vardiya usulü ve kademeli olarak planlanıyor. Şu an 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan personelden 401’i idari izinli. Tüm birimlerdeki personel ise görev paylaşımı doğrultusunda Meclis’e belli günlerde dönüşümlü geliyor.