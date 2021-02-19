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19.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TCDD Genel Müdürü Uygun tanık sıfatıyla dinlendi

Ankara’da 13 Aralık 2018’de meydana gelen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davada, kaza tarihinde genel müdür yardımcısı olan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun tanık olarak dinlendi.

TCDD Genel Müdürü Uygun tanık sıfatıyla dinlendi

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Uygun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Trenlerin işletilmesi ve trafik güvenliğinin mevzuatlarda nasıl olması gerektiğinin mevcut olduğunu belirten Uygun, kaza günü kimlerin çalıştığını ise hatırlamadığını söyledi.

Yargılamada, sanık Emin Ercan Erbey’in avukatı Özay Arıkan, Uygun’a “Hızlı Tren projesi bitmeden yol neden işletmeye açıldı, kazanın olduğu hatta sinyalizasyon sistemi olmadan gerekli risk analizleri yapıldı mı, mevzuatta yer alan gerekli personel görevlendirildi mi, görevlendirilen personele sinyalizasyon olmayan hatta yapılan seferlerle ilgili gerekli eğitimler verildi mi” şeklinde sorular sordu. Uygun ise soruların tamamına, “Cevap vermeyeceğim” yanıtı verdi. Uygun, bazı soruları da, “Bu sorulara daha önce cevap vermiştim” diye yanıtladı.

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