18.09.2020 - 10:42 | | AA
TCG Gediz fırkateyni Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gediz fırkateyninin Doğu Akdeniz'deki eğitimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gediz Fırkateynimiz, harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020'de Doğu Akdeniz'de başarıyla icra etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, eğitimden fotoğraflar da kullanıldı.
İstanbul'da güpegündüz gasp girişimi kameradaİstanbul Sultangazi'de iki kişi tarafından takip edilen Suriye uyruklu kadın, girdiği iş yerinde iddiaya göre gasp edilmek istendi. Herkesin gözü önünde darp edilen ve gasp girişimine maruz kaldığı ileri sürülen kadın, şüphelilere direndi. Türkçe bilmediği için çevredekilere başından geçenleri anlatamayan kadının yaşadığı korku ve panik anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.