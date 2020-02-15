MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TDK'ye göre hangisinin yazılışı doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster
ABONE OL
15.02.2020 - 21:07 |

TDK'ye göre hangisinin yazılışı doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki TDK'ye göre hangisinin yazılışı doğrudur?

TDK'ye göre hangisinin yazılışı doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

TDK'ye göre hangisinin yazılışı doğrudur?

CEVAP: Karabiber











 

Aracında başından vurulmuş halde ölü bulunduAdıyaman'da, Mehmet Ürük'ün (50), hafif ticari aracında başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Henüz 2 gün önce taşınmıştı! Eve gelince şoke oldu

Henüz 2 gün önce taşınmıştı! Eve gelince şoke oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Eminönü balıkçıları ne olacak?

Eminönü balıkçıları ne olacak?

İşte gıda terörü listesi

İşte gıda terörü listesi

Sıradaki Haber