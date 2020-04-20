Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir? Tecrübe Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

TDK için Tecrübe kelimesinin eş anlamlısı, ‘deneyim’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Bir konuda zaman içerisinde elde edilmiş olan bilgi kısaca tecrübe olarak bilinmektedir. Bu kelimeye alternatif olarak amaca uygun değişik yerlerde deneyim sözcüğünü de kullanabilirsiniz.



Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir?



Görmüş ve geçirmiş ile beraber görgü gibi anlamlara da gelen tecrübe, belli bir bilgi birikimine zaman içerisinde kazanmış kişiler adına kullanılır. Bu durum hayat içerisindeki pek çok değişik konu adı da ele alınabilmektedir.



Tecrübe Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Aynı anlamı ile beraber Türkçede hem tecrübe hem de deneyim kelimeleri eşit olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Her ikisi de yaygındır ve sorun olmadan değerlendirilebilir.



‘’Onun hayat tecrübesi sana çok şey katacak.’’



‘’Deneyimli insanlar hayatta her zaman bir adım öndedir.’’