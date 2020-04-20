MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir? Tecrübe Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
ABONE OL
20.04.2020 - 19:39 |

Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir? Tecrübe Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Gündelik yaşam üzerinde sıkça kullanılan kelimelerden biri olarak tecrübe geliyor. Özellikle anlamı itibariyle tek başına cümle içerisinde çok fazla kullanılır. Aynı zamanda bir eş anlamlısı üzerinden de ifade edilebilmektedir. Tecrübe eş anlamlısı nedir? Tecrübe kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir? Tecrübe Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

TDK için Tecrübe kelimesinin eş anlamlısı, ‘deneyim’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Bir konuda zaman içerisinde elde edilmiş olan bilgi kısaca tecrübe olarak bilinmektedir. Bu kelimeye alternatif olarak amaca uygun değişik yerlerde deneyim sözcüğünü de kullanabilirsiniz.

Tecrübe Eş Anlamlısı Nedir?

Görmüş ve geçirmiş ile beraber görgü gibi anlamlara da gelen tecrübe, belli bir bilgi birikimine zaman içerisinde kazanmış kişiler adına kullanılır. Bu durum hayat içerisindeki pek çok değişik konu adı da ele alınabilmektedir.

Tecrübe Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Aynı anlamı ile beraber Türkçede hem tecrübe hem de deneyim kelimeleri eşit olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Her ikisi de yaygındır ve sorun olmadan değerlendirilebilir.

‘’Onun hayat tecrübesi sana çok şey katacak.’’

‘’Deneyimli insanlar hayatta her zaman bir adım öndedir.’’

Erdoğan: "Türkiye, kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları bozmayı da sürdürecektir"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irmak Eş Anlamlısı Nedir? Irmak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Irmak Eş Anlamlısı Nedir? Irmak Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Sokağa çıkma yasağı kaç gün, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı kaç gün, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Sıradaki Haber