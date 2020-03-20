Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüse karşı vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarırken paniğe gerek olmadığını söyledi.

Özlü, Milliyet’e yaptığı açıklamada vaka sayısında artışın insanlarda endişe doğurduğunu kaydederek, “Vaka sayılarındaki artış, ölümler endişe doğruyor mu? Doğuruyor. Korkuyor muyuz? Evet, korkuyoruz. Zaten de korkmalıyız. Endişe duymalıyız. Zaten endişe duymazsak hiçbir önlem almazsınız. Ancak panik yapmıyoruz. Panik şu demek: Bir tehditle karşı karşıyasınızdır. Ama bunu bertaraf etmek için elinizde yeterli gücünüz yoktur, bunun üstesinden nasıl geceleğinizi bilmiyorsunuzdur. O zaman panik yaparsınız” dedi.

“Bu salgının karşısında çaresiz değiliz” vurgulamasını yapan Özlü, Türkiye’nin bu virüsü alt edebilecek, onunla baş edebilecek donanıma sahip olduğunu kaydetti. Özlü şöyle devam etti: “Yapılması gereken çok basit. İlk olarak sosyal izolasyon. Evden çıkma! İkinci olarak 1 metrelik mesafeyi koru, ellerini sabunla yıka. Bu tedbileri halkımız şu anda uygulasa, biz bu salgını kontrol altına alabiliriz. Örnek Çin. En yoğun şekilde hastalığı yaşamasına rağmen bugün hastalığı kontrol altına aldı. Hem vaka sayıları azaldı hem de ölümler azaldı. Çin örneği gösteriyor ki biz bu hastalığı yenebiliriz. Tedbiri görmemiz, ciddi almamız lazım. ‘Bana bir şey olmaz’ diye düşünmememiz lazım. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uymak lazım. Basit herkesin yapabileceği önlemler. Kadın çocuk her kim olursa olsun evden çıkmayacağız.”

‘90 bin şifa buldu’

Toplumda koronavirüs konusunda yanlış bir algı oluştuğunu belirten Özlü, “Tedavisi yok algısı doğru değil. Bu virüse spesifik bir ilaç yok ama bu hastalığın tedavisinde kullanılan etkili ilçalar var. İşe yarıyor. Bugün dünyada bu hastalığa yakalanıp ağır şekilde hastaneye yatırılan ve hastanede tedavi edilip ilaçlarla düzelip evine gönderilen, şifa bulmuş 90 bin civarında hasta var. O yüzden insalar kendilerini çaresiz gibi hissetmesin” dedi. Test sayının yapıldığı laboratuvar sayısının da artacağını kaydeden Özlü, “Üniversite hastanelerinde de test yapılmaya başlanacak. Şu an itibariyle test yapan yerlerin sayısı artıyor. Şu an 16 merkez oldu ama daha da artacak” diye konuştu.

Salgın kaygısını yenmek elinizde

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Çakır, koronavirüs haberleriyle aşırı ilgilenmenin, bulaşıcı hastalık kapmaktan aşırı korkmanın salgın hastalık anksiyetesini tetiklediğini belirtti. Prof. Dr. Çakır, “Salgın ile ilgili tüm haberleri izlemeye çalışmak, gece gündüz buna odaklanmak algımızı bozarak, kaygı düzeyimizi tırmandırır. Anksiyetenin sürekli olması fizyolojimizi bozar. Vücudumuz uzun süreli stres karşısında olumsuz yanıtlar verir. Yani psikolojik dengemizin bozulması, dahili, bedensel sorunlara da neden olur. Bunlar devam ederse de arkadan depresyon gelişmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle vitesi küçültüp biraz dinlenelim. Kaygı düzelmezse psikolojik destek alınmalı” dedi. -İSTANBUL DHA